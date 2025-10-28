Più asili nido Palumbo MIM | Avremo bisogno di più laureati in Scienze della formazione primaria Nord già in emergenza
Con l’aumento dei posti disponibili negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia previsto dal PNRR, si apre un nodo finora poco discusso: la carenza di docenti qualificati. A sollevarlo è stata Carmela Palumbo, capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, intervenuta a Roma a un convegno dell’Associazione nazionale presidi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
