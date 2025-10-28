Pistoia sarà la Capitale italiana del libro 2026
PISTOIA – Pistoia è ufficialmente la Capitale italiana del libro 2026. L’annuncio è arrivato dal m inistro della cultura Alessandro Giuli durante la cerimonia tenutasi nella suggestiva Sala della Crociera del Ministero, a Roma. La città toscana raccoglie così il testimone da Subiaco e diventa il nuovo punto di riferimento nazionale per la promozione della lettura. Il progetto vincitore, dal titolo “Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro”, ha convinto la giuria per l’alto valore culturale e la visione inclusiva, profondamente legata al tessuto sociale della città. Nel dossier, la lettura è descritta come strumento di emancipazione, coesione e cambiamento, con un’attenzione particolare a temi cruciali come la povertà educativa, l’ inclusione, il divario digitale e le sfide del cambiamento climatico e dell’ intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
