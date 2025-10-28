Piscina nessun aiuto economico Ma il gestore assumerà il personale

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano gli incontri tra il Comune e le società interessate a una gestione transitoria della piscina, in attesa che l’amministrazione abbia il tempo di effettuare un bando e trovare un soggetto stabile. Si parla di circa un anno per portare a termine questa operazione. Per tamponare la situazione, si punta a una gestione transitoria che prevede alcune condizioni: la società dovrà accertarsi dello stato dell’arte della situazione così com’è attualmente, accettare di assumere i dipendenti, ma non potrà ricevere i 70mila euro di contributi legati alla convenzione che non esiste più. Intanto, continua la campagna di raccolta fondi di allenatori e famiglie per sostenere i 40 atleti che dovranno andare a Ferrara, almeno per il momento, per continuare le attività agonistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

piscina nessun aiuto economico ma il gestore assumer224 il personale

© Ilrestodelcarlino.it - Piscina, nessun aiuto economico. Ma il gestore assumerà il personale

Leggi anche questi approfondimenti

piscina nessun aiuto economicoPiscina, nessun aiuto economico. Ma il gestore assumerà il personale - Continuano gli incontri tra il Comune e le società interessate a una gestione transitoria della piscina, in attesa che l’amministrazione abbia il tempo di effettuare un bando e trovare un soggetto sta ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piscina Nessun Aiuto Economico