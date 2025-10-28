Piscina di Secondigliano | il flop della riapertura e il paradosso di Napoli Capitale dello Sport 2026

Napolitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piscina comunale chiusa da troppo tempo. Chiusa dal 2022, dopo il post-Covid e in seguito a un tragico incidente che ha causato la morte di un operaio durante un sopralluogo non autorizzato. Per decenni, questa struttura è stata un punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

