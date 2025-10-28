Piscina di Secondigliano 4 milioni da Governo e Comune di Napoli per la riqualificazione
La Piscina Comunale di Secondigliano si appresta a nuova vita: 3 milioni dal Governo, 1 milione e 250 mila euro dal Comune di Napoli per la riqualificazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Piscina di Secondigliano: il flop della riapertura e il paradosso di Napoli Capitale dello Sport 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Piscina di Secondigliano, 4 milioni da Governo e Comune di Napoli per la riqualificazione - La Piscina Comunale di Secondigliano si appresta a nuova vita: 3 milioni dal Governo, 1 milione e 250 mila euro dal Comune di Napoli per la riqualificazione ... Lo riporta fanpage.it