Pisani Noi Consumatoriit | Con rottamazione quinquies rischio di gravissima discriminazione dei contribuenti a favore dei concessionari privati

L'avv. Angelo Pisani, fondatore dell'associazione Noi Consumatori, movimento trasversale per la tutela dei cittadini-utenti: "Rottamazione da estendere a tutti i contribuenti, per tutte le tasse e per tutti i concessionari di riscossione; basta privilegi!" L'avvocato Angelo Pisani, fondatore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pisani (Noi Consumatori.it): “Con rottamazione quinquies rischio di gravissima discriminazione dei contribuenti a favore dei concessionari privati"

