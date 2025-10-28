Pisa-Lazio | trasferta vietata ai tifosi biancocelesti

Pisa, 28 ottobre 2025 - Stop alla trasferta per i tifosi laziali e settore ospiti chiuso con il rimborso dei biglietti già venduti ai supporter biancocelesti. E' questa la decisione che si profila da parte dell'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive. Lo si è appreso al termine della riunione odierna del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Tuttavia restano le preoccupazioni che alcuni gruppi di tifosi possano comunque provocatoriamente raggiungere la città dalla capitale e per questo saranno predisposte misure di sicurezza severissime. Il sindaco Michele Conti ha ribadito la richiesta alle forze dell'ordine di presidiare fin dalle prime ore del pomeriggio le due stazioni cittadine, le principali vie d'accesso e di dislocare un adeguato presidio di agenti all'inizio di via Piave per scongiurare eventuali incursioni della tifoseria laziale verso i luoghi frequentati dagli ultrà pisani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

