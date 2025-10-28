Pisa-Lazio | trasferta vietata ai tifosi biancocelesti
Pisa, 28 ottobre 2025 - Stop alla trasferta per i tifosi laziali e settore ospiti chiuso con il rimborso dei biglietti già venduti ai supporter biancocelesti. E' questa la decisione che si profila da parte dell'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive. Lo si è appreso al termine della riunione odierna del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Tuttavia restano le preoccupazioni che alcuni gruppi di tifosi possano comunque provocatoriamente raggiungere la città dalla capitale e per questo saranno predisposte misure di sicurezza severissime. Il sindaco Michele Conti ha ribadito la richiesta alle forze dell'ordine di presidiare fin dalle prime ore del pomeriggio le due stazioni cittadine, le principali vie d'accesso e di dislocare un adeguato presidio di agenti all'inizio di via Piave per scongiurare eventuali incursioni della tifoseria laziale verso i luoghi frequentati dagli ultrà pisani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Pisa-Lazio, probabili formazioni - X Vai su X
Lazio, settore ospiti dell’Arena Garibaldi sold-out: quanti tifosi biancocelesti a Pisa - facebook.com Vai su Facebook
Esodo biancoceleste a Pisa, settore ospiti sold-out: 1150 laziali all’Arena Garibaldi - Come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, a Pisa saranno presenti 1150 laziali per sostenere la Lazio in una trasferta per nulla scontata. Scrive msn.com
Trasferte vietate ai tifosi del Pisa per tre mesi, il sindaco: «Provvedimento sproporzionato» - Il divieto scatterà già dalla sfida di venerdì sera a San Siro con il Milan ma è previsto il rimborso per gli oltre 4mila sostenitori toscani che avevano già acquistato il biglietto. Segnala corrierefiorentino.corriere.it
Pisa, il caso-trasferte vietate: attesa per l’esito del ricorso al Tar. Ma già ci sono i rimborsi per Milano - La decisione presa nella serata di mercoledì dal ministero degli interni è stata davvero pesante. Segnala msn.com