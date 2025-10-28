Pisa-Lazio nona giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe hanno bisogno di punti per rialzare la propria classifica, con i toscani che cercano la prima vittoria, e i biancocelesti che vogliono dare continuità all’ultimo successo. Pisa vs Lazio si giocherà giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso l’Arena Garibaldi. PISA-LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono in un momento complicato, dato che hanno collezionato quattro pareggi e quattro sconfitte, segno di un attacco poco incisivo e di una difesa fragile. Il recente pari contro il Milan ha ridato fiducia, ma bisogna osare di più per centrare la prima vittoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

pisa lazio nona giornata serie a 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Pisa-Lazio, nona giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Argomenti simili trattati di recente

pisa lazio nona giornataPronostico Pisa-Lazio 30 Ottobre 2025: Sarri vuole continuità - Lazio, match cruciale della nona giornata di Serie A Enilive in programma giovedì 30 ottobre 2025 alle 20:45 alla Cetilar Arena: scopri i dettagli delle formazioni ... Lo riporta bottadiculo.it

pisa lazio nona giornataFormazioni Pisa Lazio, quale sarà lo schieramento di mister Sarri? Ecco le ultime novità - Formazioni Pisa Lazio: le probabili scelte di Gilardino e Sarri per la sfida dell’Arena Garibaldi La partita Pisa- lazionews24.com scrive

pisa lazio nona giornataLa nona giornata di campionato inizia con Lecce-Napoli e Atalanta-Milan - I risultati, i marcatori e la classifica della nona giornata del campionato di Serie A, il turno infrasettimanale che si apre martedì con Lecce- Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Lazio Nona Giornata