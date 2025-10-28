La Lazio spera di dare seguito alle ultime ottime prove con un altro risultato positivo sul campo del Pisa, ovvero l’Arena Garibaldi. La squadra di Maurizio Sarri è leggermente risalita in classifica grazie alla vittoria contro la Juventus, che ha portato a 8 i punti nelle ultime quattro giornate. Le Aquile sembrano aver trovato il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pisa-Lazio (giovedì 30 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici