Pisa brinderà al nuovo anno con Alfa protagonista in piazza dei Cavalieri
PISA – Il Comune di Pisa dà il benvenuto al 2026 con un evento gratuito di Capodanno in piazza dei Cavalieri. La sera del 31 dicembre, il palco ospiterà Alfa, giovane artista tra i più amati della scena musicale italiana. L’iniziativa è organizzata da Pisamo in collaborazione con il Comune. “Il protagonista del Capodanno a Pisa sarà un artista giovane e autentico, capace di far emozionare e cantare insieme intere generazioni – ha dichiarato il sindaco Michele Conti -Alfa è una delle voci più ascoltate dell’estate e sarà in piazza dei Cavalieri per brindare al nuovo anno. Un Capodanno pensato per i giovani e per una città che guarda avanti”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
