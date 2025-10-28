Piombino venditori online incassano il bonifico e spariscono senza spedire la merce | denunciati
Due 50enni originari del foggiano sono stati denunciati dai carabinieri di Piombino per truffa in concorso. Secondo quanto ricostruito, nei giorni scorsi una 45enne era stata attirata da un annuncio su un sito di e - commerce e aveva avviato un’interlocuzione tramite messaggistica con i presunti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
