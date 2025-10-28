Pioggia su Halloween poi la tregua ma non dura | il meteo dei prossimi giorni

(Adnkronos) – Maltempo e pioggia su Halloween. "Nei prossimi giorni si conferma l’altalena meteo-climatica tipica di questo periodo dell’anno, caratterizzata da un rapido susseguirsi di fronti instabili e timide rimonte anticicloniche. Dopo il peggioramento atteso in prossimità della tradizionale festa di Halloween, infatti, l’alta pressione tenterà di riconquistare terreno sul nostro Paese, riportando un po’ . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

