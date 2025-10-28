Pioggia di proiettili in A14 nell’assalto ai 2 portavalori Così è sfumato il colpo da 3 milioni

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Macerata, 28 ottobre 2025 – Tre arresti per l’ assalto da film ai portavalori sull’A14, il colpo che, se fosse andato a segno, avrebbe fruttato 3 milioni di euro. Ma “ora c’è tanto lavoro da fare per identificare i componenti della banda, sette o forse più”, come ha spiegato ieri in conferenza il procuratore di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone. Il commando lunedì, poco prima delle 18, ha attaccato due furgoni blindati portavalori della Mondialpol: uno, con tre guardie giurate, trasportava l’ingente quantitativo di denaro mentre l’altro, con due persone di equipaggio, fungeva da scorta. Il racconto: “I banditi che hanno iniziato a sparare dall’auto”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pioggia di proiettili in a14 nell8217assalto ai 2 portavalori cos236 232 sfumato il colpo da 3 milioni

© Ilrestodelcarlino.it - Pioggia di proiettili in A14 nell’assalto ai 2 portavalori. Così è sfumato il colpo da 3 milioni

Argomenti simili trattati di recente

pioggia proiettili a14 nell8217assaltoPioggia di fuoco sui portavalori, commando spara in A14 a Porto Recanati: colpo fallito, catturati 3 banditi. Così era stato studiato l'assalto - PORTO RECANATI Gli spari con armi semiautomatiche contro due portavalori della Mondialpol, poi un boato, l’esplosivo piazzato sotto un blindato sollevato per mezzo metro da terra, ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pioggia Proiettili A14 Nell8217assalto