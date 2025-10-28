Pioggia di fuoco sui portavalori commando spara in A14 a Porto Recanati | colpo fallito catturati 3 banditi Così era stato studiato l' assalto

Corriereadriatico.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PORTO RECANATI Gli spari con armi semiautomatiche contro due portavalori della Mondialpol, poi un boato, l?esplosivo piazzato sotto un blindato sollevato per mezzo metro da terra, infine. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

