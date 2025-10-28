Pioggia di fuoco sui portavalori commando spara in A14 a Porto Recanati | colpo fallito catturati 3 banditi Così era stato studiato l' assalto

PORTO RECANATI Gli spari con armi semiautomatiche contro due portavalori della Mondialpol, poi un boato, l?esplosivo piazzato sotto un blindato sollevato per mezzo metro da terra, infine. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pioggia di fuoco sui portavalori, commando spara in A14 a Porto Recanati: colpo fallito, catturati 3 banditi. Così era stato studiato l'assalto

