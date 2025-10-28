Pio Esposito o Bonny per una maglia da titolare? Le ultime da Appiano Gentile in vista di Inter Fiorentina

Inter News 24 Pio Esposito avanza su Bonny per la Fiorentina: gli aggiornamenti dalla Pinetina alla vigilia di Inter Fiorentina, che si giocherà a San Siro. L’ Inter si prepara per il turno infrasettimanale contro la Fiorentina, con una seduta di rifinitura che ha visto alcuni sviluppi interessanti alla Pinetina di Appiano Gentile. Tuttavia, l’allenamento è stato segnato dall’assenza di Josep Martinez, il portiere spagnolo che, nella mattinata, è stato coinvolto in un tragico incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 81 anni. In segno di rispetto per la situazione, Martinez non ha preso parte alla sessione di oggi e non sarà convocato per la sfida contro i viola. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito o Bonny per una maglia da titolare? Le ultime da Appiano Gentile in vista di Inter Fiorentina

