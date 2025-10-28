Pink Floyd immersion
Pink Floyd Immersion – ECLIPSEVenerdì 20 marzo 2026 – ore 20:30Lecco – Teatro Cenacolo FrancescanoIl nuovo spettacolo dei Pink Floyd Immersion, intitolato ECLIPSE, porta sul palco un’esperienza immersiva dedicata al capolavoro assoluto The Dark Side of the Moon.Un viaggio sensoriale tra suoni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Drunk Side [Pink Floyd Tribute Band] – 50° anniversario di Wish You Were Here Live allo Spazio Astra venerdì 21 novembre alle 23:00. Un tributo ai Pink Floyd tra luci, suoni e atmosfere che hanno fatto la storia. Ingresso Euro 10 (consumazione inclusa) O i - facebook.com Vai su Facebook
Pink Floyd Immersion, al teatro Ghione di Roma lo show epico con audio in quadrifonia in alta definizione - In arrivo a Roma, il 15, 16 e 17 gennaio al Teatro Ghione PINK FLOYD IMMERSION, lo spettacolo prodotto da Prisma Show che ripercorre l'intera carriera dei leggendari Pink Floyd. Si legge su leggo.it
Pink Floyd Immersion, una vera immersione nel mondo della band: esperienza epica con audio in quadrifonia - Annunciato il tour del progetto PINK FLOYD IMMERSION, lo spettacolo prodotto da Prisma Show che ripercorre l'intera carriera dei leggendari Pink Floyd. Secondo ilmessaggero.it
«Pink Floyd Immersion» dal 15 al 17 gennaio 2025 al Teatro Ghione: biglietti in vendita - Lo spettacolo prodotto da Prisma Show ripercorre l'intera carriera della leggendaria formazione. Scrive roma.corriere.it