Pieve Porto Morone bancomat fatto esplodere con la marmotta | ladri in fuga con i soldi

Pieve Porto Morone (Pavia), 28 ottobre 2025 – Un altro bancomat sventrato con l'esplosivo. Erano circa le 4 di oggi, martedì 28 ottobre, quando è scattato l'allarme per l'ennesimo assalto ai danni di uno sportello automatico, in via Roma a Pieve Porto Morone, alla filiale della banca Crédit Agricole. Le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso quattro uomini, con i volti coperti, che hanno fatto esplodere il bancomat con la consueta tecnica della "marmotta", ovvero inserendo l'esplosivo nella fessura dell'erogazione delle banconote, riuscendo in questo caso a far proiettare all'esterno la cassa con i contanti e fuggendo con il bottino, ancora in corso di quantificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pieve Porto Morone, bancomat fatto esplodere con la “marmotta”: ladri in fuga con i soldi

