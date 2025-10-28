Piergiorgio Odifreddi presenta Incontri ravvicinati tra le due culture | dialoghi sull’Umanesimo

Il giorno 15 novembre 2025 al Teatro Dim si terrà l'incontro con l'autore Piergiorgio Odifreddi, presenterà il libro “Incontri ravvicinati tra le due culture: dialoghi sull’Umanesimo”, Raffaello Cortina Editore, 2025. Modera Chiara Trotti.L’intenzione dell’autore, provocatorio e ironico come. 🔗 Leggi su Veronasera.it

News recenti che potrebbero piacerti

La matematica nell'arte, nella geografia, nella letteratura, nella biologia. Una serata speciale con il professor Piergiorgio Odifreddi Schio Cultura Comune di Schio Biosphaera - facebook.com Vai su Facebook

Odifreddi ci sarà: «La polemica è dialettica» - IL PRIMO affondo era arrivato dal senatore Egidio Banti (Pd): irritato dall’invito al laicissimo Piergiorgio Odifreddi all’VIII edizione del premio “Exodus”: un affronto – aveva tuonato - Scrive ilsecoloxix.it

Odifreddi choc: "Il 7 ottobre atto di resistenza". Lo scontro con Parenzo - Lo ha detto il matematico Piergiorgio Odifreddi intervenendo a L’aria che tira, il programma condotto su La7 da David Parenzo mercoledì 8 ... Secondo iltempo.it

"Atto di resistenza". Odifreddi choc sul 7 ottobre - Il motivo è presto detto: parlando del terribile atto terroristico del 7 ottobre di due anni fa nei confronti ... Da ilgiornale.it