Piccolo Teatro di Foggia stagione 2025 2026 | in scena ' Malavita' nell' adattamento di Dino La Cecilia

Foggiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via ufficialmente ‘Cammini’, la nuova stagione del Piccolo Teatro di Foggia. A inaugurare il cartellone 2025-2026 sarà uno degli spettacoli di maggior successo andati in scena durante la scorsa stagione. A grande richiesta torna il dramma ‘Malavita’, liberamente tratto dall’omonima. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

piccolo teatro foggia stagioneTeatro Giordano, al via la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione: capienza ridotta per certificati antincendio scaduti - Parte ufficialmente la stagione di prosa 2025/2026 del Teatro Giordano. Come scrive foggiacittaaperta.it

piccolo teatro foggia stagioneFoggia approva la nuova stagione teatrale 2025/del Teatro Umberto Giordano. Costo stagione: 325.772 euro - Foggia approva la nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Umberto Giordano Cultura, spettacolo e impegno civile al centro della nuova programmazione in sinergia con il Consorzio Puglia Culture La ... Scrive statoquotidiano.it

Teatro Giordano di Foggia, presentata la stagione 2024/2025: tra gli ospiti Filippo Timi, Flavio Insinna, Massimo Lopez e Tullio Solenghi - Filippo Timi, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Alessandro Haber, Ambra Angiolini e Flavio Insinna: sono solo alcuni dei nomi di punta della stagione teatrale 2023/2024 del Teatro Giordano di ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Piccolo Teatro Foggia Stagione