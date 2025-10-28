Scegliere lo sport per i bambini non deve essere fonte di stress: più che performance e medaglie, contano divertimento, scoperta e gioia del movimento. Psicologi ed esperti spiegano come guidare i figli verso l’attività fisica che li fa crescere felici e sereni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Piccoli campioni crescono: come scegliere lo sport giusto per tuo figlio