Picchiata dall'ex perché incinta del compagno | aveva già segnalato le violenze alle forze dell'ordine

I carabinieri hanno arrestato un 31enne per maltrattamenti e lesioni sulla ex ad Anzio, in provincia di Roma. Scoperto che era incinta del nuovo compagno, l'ha picchiata e minacciata di morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

?"Picchiata dalla guardia medica a Ponsacco": la denuncia di una donna - facebook.com Vai su Facebook

Varese, ragazza picchiata dall'ex e salvata dalla polizia sull'autobus: braccialetto elettronico per il 45enne trib.al/plHu3XX - X Vai su X

Picchiata dall’ex perché incinta del compagno: aveva già segnalato le violenze alle forze dell’ordine - I carabinieri hanno arrestato un 31enne per maltrattamenti e lesioni sulla ex ad Anzio, in provincia di Roma. fanpage.it scrive

Varese, ragazza picchiata dall'ex e salvata dalla polizia sull'autobus: disposto il braccialetto elettronico per il 45enne - La misura decisa dal giudice per le indagini preliminari Alessandro Chionna, lo stesso che aveva rimesso in libertà l'uomo a 48 ore dall'arresto. Scrive msn.com

A Varese picchiata dall'ex chiama la polizia e lo arrestano, audio della telefonata in lacrime: "Ci siamo noi" - Arrestato un uomo di 40 anni, poi rimesso in libertà con divieto di avvicinamento ... Da virgilio.it