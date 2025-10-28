Picchia l’ex compagna dopo aver scoperto che è incinta | 31enne arrestato ad Anzio

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Anzio (Roma) con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex compagna di 26 anni incinta. Giunti sul posto i militari, intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione che era in corso una lite domestica, hanno identificato la coppia e ricostruito quanto successo. L’uomo avrebbe aggredito la giovane minacciandola anche di morte. La vittima ha riferito di episodi di violenza e minacce ripetuti nel tempo, alcuni dei quali già oggetto di precedenti interventi delle forze dell’ordine. A far scattate l’ennesima aggressione l’aver saputo della gravidanza della ragazza, frutto di una nuova relazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Picchia l’ex compagna dopo aver scoperto che è incinta: 31enne arrestato ad Anzio

News recenti che potrebbero piacerti

Piani di Artavaggio: picchia la compagna, fugge e si schianta con l’auto Una donna di 37 anni picchiata dal compagno e portata all’ospedale di Lecco. L’uomo, fuggito dopo l’aggressione, è finito fuori strada a Cassina prima che l’auto prendesse fuoco. Indaga - facebook.com Vai su Facebook

Picchia la compagna incinta e le prende le chiavi di casa: arrestato: - X Vai su X

Scopre che la ex compagna è incinta di un altro e la picchia - L'aggressore è stato invece arrestato dai carabinieri ... Lo riporta romatoday.it

Picchia l’ex dopo aver saputo che è incinta del nuovo compagno: arrestato un 31enne - È finita con l’arresto di un uomo di 31 anni l’ennesima vicenda di violenza domestica avvenuta ad Anzio. Come scrive msn.com

Picchia l'ex marito, poi viene aggredita dall'uomo, dai suoceri e dalla nuova compagna - Con l'ex moglie che finisce per aggredire e picchiare l'ex marito finendo a sua volta vittima della reazione dell'uomo, dei suoi genitori e della ... Lo riporta ilgazzettino.it