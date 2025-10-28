di Laura Valdesi SIENA Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate appunto dal fatto che sono state ad un agente della polizia locale. In più rifiuto di dare le generalità. Le accuse nei confronti del marocchino di 32 anni che domenica mattina, in Piazza del Campo, ha assestato una violenta manata a un bambino. Avrà avuto 7-8 anni, era insieme al padre e ad un testimone. Non si sa se sono senesi o di fuori perché i tre si sono allontanati subito dopo riservandosi eventualmente di fare querela. A ieri pomeriggio non era ancora arrivata. Mentre a partire dalle 14.30 l’uomo, che è senza fissa dimora e a tratti parlava da solo, è arrivato in tribunale per l’udienza di convalida davanti al giudice Simone Spina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Picchia bambino e agente. Convalidato l’arresto per resistenza e lesioni. Subito espulso dall’Italia