Piazza Stamira nel degrado per il Movimento 5 Stelle restituirle dignità significa ridarla a tutta la città

ANCONA – Tra le tante aree da riqualificare ad Ancona via è piazza Stamira che, al momento, vive di gloria e decoro solo durante il periodo natalizio, quando per volontà dell’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio diventa uno splendido villaggio da far visitare ai bambini. Durante il resto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

