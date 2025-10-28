Piazza Garibaldi | arrestato un uomo dalla Polizia di Stato dopo aver tentato il cavallo di ritorno

Puntomagazine.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoletano 38enne arrestato per furto ed estorsione ai danni di una suora: la refurtiva restituita grazie all’intervento della Polizia. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto ed estorsione. In particolare, una suora si è recata presso gli uffici della Questura per denunciare il furto di alcuni oggetti sacri dall’Istituto “ Suore di Gesù Redentore” e, al contempo, per denunciare di aver ricevuto diverse telefonate da parte di un uomo che le aveva chiesto la somma di 2000 euro per la restituzione della refurtiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Velletri, donna minacciata con pistola: uomo disarmato e arrestato - Attimi di panico ieri a Velletri, nei Castelli Romani, quando un uomo ha puntato una pistola alla testa di una donna nei pressi della fermata dei taxi in Piazza Garibaldi. Scrive rainews.it

piazza garibaldi arrestato uomoAggredisce le donne per strada senza motivo, prognosi di 60 giorni per una di loro: arrestato a Milano - Stando ai primi accertamenti quattro di esse sarebbero capitate nelle ... Lo riporta fanpage.it

Sorpreso con la droga in piazza Garibaldi a Napoli: arrestato 21enne - L'articolo Sorpreso con la droga in piazza Garibaldi a Napoli: arrestato 21enne proviene da OttoPagine. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piazza Garibaldi Arrestato Uomo