Piazza Garibaldi | arrestato un uomo dalla Polizia di Stato dopo aver tentato il cavallo di ritorno

Napoletano 38enne arrestato per furto ed estorsione ai danni di una suora: la refurtiva restituita grazie all’intervento della Polizia. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto ed estorsione. In particolare, una suora si è recata presso gli uffici della Questura per denunciare il furto di alcuni oggetti sacri dall’Istituto “ Suore di Gesù Redentore” e, al contempo, per denunciare di aver ricevuto diverse telefonate da parte di un uomo che le aveva chiesto la somma di 2000 euro per la restituzione della refurtiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it