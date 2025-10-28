Piazza di spaccio vicino al pub in due spediti agli arresti domiciliari

Arresti domiciliari per due degli indagati coinvolti, nelle scorse settimane, in un’operazione antidroga a Casapulla. Il giudice per le indagini preliminari Rosaria Dello Stritto ha disposto la revoca della misura in carcere nei confronti di Francesco Pisciotta e Donato Petrillo.Il magistrato ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

