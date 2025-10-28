Piazza del Popolo Pazzano | La riapertura del mercato non è più rinviabile

Il movimento La Strada insieme al consigliere comunale Saverio Pazzano tornano a parlare del destino della storica piazza del Popolo che sino a novembre 2024 ospitava lo storico mercato cittadino. Si legge nella nota: "Domenica pomeriggio e fino a sera, piazza del Popolo torna a vivere una delle.

La Strada con Saverio Pazzano: "La riapertura del Mercato Storico di Piazza del Popolo non è più rinviabile" - La riapertura del Mercato Storico di Piazza del Popolo non è più rinviabile, il tema del riordino dei mercati e la valorizzazione dello spazio pubblico non possono essere lasciati alla prossima ...

Reggio Calabria, il nuovo progetto per Piazza del Popolo. La Strada e Pazzano: "altro che parcheggio, questo il nostro piano" - "Domenica pomeriggio e fino a sera, Piazza del Popolo torna a vivere una delle sue funzioni storiche e più autentiche: quella di luogo di incontro, di gioco, di libera socialità.