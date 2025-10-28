Piantedosi a San Martino Valle Caudina per il nuovo presidio dei Vigili del Fuoco

Lunedì 10 novembre 2025, alle ore 10:30, presso l'Aula consiliare "G. Raviele" del Comune di San Martino Valle Caudina, si terrà la conferenza stampa dal titolo "Territori fragili – Il peso dell'acqua, la forza delle comunità", un incontro dedicato alla prevenzione del rischio idrogeologico e al rafforzamento della sicurezza territoriale. All'incontro prenderanno parte l'architetto Pasquale Pisano, sindaco di San Martino Valle Caudina, l'ingegnere Mario Bellizzi, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, e il prefetto Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno.

