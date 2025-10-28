Pestaggio a Montesarchio il Riesame rigetta i ricorsi | restano in carcere gli altri tre arrestati

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato le istanze di scarcerazione presentate dai difensori di Osvaldo Masone, 19 anni), Nicolò Palermo, 19 anni e Antonio Ianaro, 20 anni, i tre giovani di Montesarchio arrestati per il violento pestaggio di Gaetano Cusano, il 17enne di Tocco Caudio aggredito nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Con la decisione odierna, i giudici partenopei hanno confermato integralmente le misure cautelari in carcere emesse dal gip Maria Di Carlo su richiesta del sostituto procuratore Marilia Capitanio, titolare dell’inchiesta. Durante l’udienza, svoltasi nella giornata di ieri, i legali dei tre indagati avevano chiesto l’alleggerimento della misura cautelare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

