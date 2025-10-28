pescara avellino le probabili formazioni

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino cerca una reazione dopo un periodo complicato: quattro gare senza vittorie, tre senza segnare e otto gol subiti nelle ultime tre partite. Numeri che raccontano un momento difficile, confermato dal pesante 0-4 interno contro lo Spezia che ha lasciato il segno sull’ambiente biancoverde. Raffaele Biancolino ha ammesso le difficoltà della squadra, parlando di calo mentale e fisico, ma anche della necessità di ritrovare concentrazione e fiducia. Il tecnico sa che serve una risposta immediata, e il calendario non lascia spazio alle riflessioni: stasera, alle 20:30, l’Avellino sarà di scena allo stadio “Adriatico-Cornacchia” per affrontare il Pescara nel secondo turno infrasettimanale della stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

