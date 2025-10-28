Pesanti bombardamenti su Gaza | Netanyahu strappa con Hamas e ordina gli attacchi sulla Striscia Cessate il fuoco a rischio

Benjamin Netanyahu ha ordinato di colpire pesantemente Gaza dopo che Israele ha dichiarato che Hamas ha compiuto violazioni del cessate il fuoco concordato a inizio mese a Sharm-el-Sheikh. Oggi il Times of Israel ha riportato che dei militanti avrebbero colpito con armi da fuoco un convoglio militare di truppe dello Stato Ebraico in movimento a Rafah, nel Sud della Striscia di Gaza. Notare che il Times ha dichiarato apparent, presunto, il fatto che questi attacchi potessero rappresentare una violazione del cessate il fuoco, come a stemperare le tensioni. Inoltre, Netanyahu contesta ad Hamas lungaggini e ritardi nella consegna dei corpi degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023 e deceduti durante la prigionia. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “Pesanti bombardamenti su Gaza”: Netanyahu strappa con Hamas e ordina gli attacchi sulla Striscia. Cessate il fuoco a rischio

