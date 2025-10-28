Perugia è agli arresti domiciliari e continua a spacciare | rinchiuso in carcere

Perugiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È agli arresti domiciliari, in casa nasconde contanti e droga pronta per lo smercio. È successo a Perugia con un 41enne di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine, arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.Come si legge dalla ricostruzione dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

