Perugia è agli arresti domiciliari e continua a spacciare | rinchiuso in carcere

È agli arresti domiciliari, in casa nasconde contanti e droga pronta per lo smercio. È successo a Perugia con un 41enne di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine, arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.Come si legge dalla ricostruzione dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Il nuovo allenatore del Perugia lancia la sfida agli amaranto. Domani sera alle 20.30 al Renato Curi. La Valletta FC #calcio - facebook.com Vai su Facebook

Al via a Perugia il Festival per la #Parità di #genere. Il nostro SG Federico #Sisti ha chiuso il suo saluto agli intervenuti ricordando come la Camera sarà coinvolta direttamente e tramite il suo #Cif e #Cug in diversi appuntamenti dedicati agli aspetti economici d - X Vai su X

Corruzione e appalti pubblici, blitz della Finanza: arresti e misure cautelari - Perugia, 19 settembre 2025 – Tre arresti e altri due indagati nell’indagine della Procura di Perugia per corruzione negli appalti pubblici. lanazione.it scrive

Avevano 11 chili di eroina e cocaina, tre arresti a Perugia - Tre uomini, di origini nigeriane, di 31, 35 e 38 anni, sono stati arrestati a Perugia dai carabinieri dopo essere stati trovati in possesso di 11,2 chilogrammi di eroina e cocaina, nascosti nell'auto ... Secondo ansa.it

Donna rapinata in un parcheggio a Perugia, due arresti - Sono ritenuti i responsabili della violenta rapina avvenuta lo scorso 28 gennaio ai danni di una donna colpita violentemente mentre si trovava al parcheggio di Piazza Partigiani, a Perugia, due ... Riporta ansa.it