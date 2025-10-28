Persino Lagarde si è accorta dei prezzi alimentari alle stelle
Alla fine se ne è accorta pure la Bce. Almeno a parole. I prezzi dei prodotti alimentari continuano a essere troppo alti. Nulla di sorprendere, considerando che – pensando solo all’Italia – il carrello della spesa continua a correre, come dimostrano i dati Ista t. Ora lo ammette anche la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde: “I prezzi dei prodotti alimentari sono un po’ alti”. L’ammissione che, anche se l’inflazione frena, il costo dei prodotti più importanti, di consumo quotidiano, continua a correre. Prezzi alle stelle per il cibo, persino Lagarde se ne accorge. Lagarde, non a caso, parla dei prezzi alimentari proprio in Italia, visitando il mercato di Sant’Ambrogio a Firenze. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
