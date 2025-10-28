Perquisizioni all' Agenzia delle entrate | indagine per corruzione e immigrazione clandestina

Latinatoday.it | 28 ott 2025

Carabinieri all'Agenzia delle entrate di Latina. I militari del Nucleo investigativo del comando provinciale, guidati dal tenente colonnello Antonio De Lise, hanno dato esecuzione, questa mattina, 28 ottobre, a un decreto di perquisizione emesso dalla procura.L'accertamento rientra nell'ambito di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

