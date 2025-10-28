Perquisizione in casa | la polizia trova armi e munizioni

Armi e munizioni sono state trovate in casa di un uomo ad Aprilia nel corso di una perquisizione da parte della polizia. L’attività è stata svolta nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, da parte del personale della squadra anticrimine e della squadra volante del locale Commissariato.La. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

