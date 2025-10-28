Permessi di soggiorno a pagamento e migranti truffati | 44 a processo 21 chiedono di patteggiare
Quasi la metà degli indagati ha chiesto il patteggiamento. L'inchiesta della Procura di Napoli sulle false assunzioni di migranti, che avrebbero pagato fino a 10mila euro con la promessa di un posto di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Falsi permessi di soggiorno, pm di Agrigento chiede rinvio a giudizio per 5 indagati - facebook.com Vai su Facebook
Permessi di soggiorno a pagamento e migranti truffati: 44 a processo, 21 chiedono di patteggiare - L'inchiesta della Procura di Napoli sulle false assunzioni di migranti, che avrebbero pagato ... fanpage.it scrive
Migranti, in Italia calano gli arrivi regolari ma crescono le richieste d’asilo: cosa dicono i dati ISTAT - Nel 2024 l’Italia riduce i nuovi permessi di soggiorno, ma crescono le richieste di protezione internazionale. Lo riporta fanpage.it
Dal blocco navale al boom di permessi di soggiorno: "Vi spiego il cambio di rotta di Meloni sui migranti" - L'attuale governo di centrodestra è l'esecutivo che negli ultimi anni ha concesso più permessi di soggiorno a cittadini extracomunitari ... Secondo today.it