Permessi di soggiorno a pagamento e migranti truffati | 44 a processo 21 chiedono di patteggiare

28 ott 2025

Quasi la metà degli indagati ha chiesto il patteggiamento. L'inchiesta della Procura di Napoli sulle false assunzioni di migranti, che avrebbero pagato fino a 10mila euro con la promessa di un posto di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

