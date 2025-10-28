Perini | La sentenza TAS è storica ora cresce la motivazione verso Los Angeles 2028

Il bronzo torna ufficialmente in Italia. Il vogatore azzurro a Sky Sport 24: “Un anno duro, ma mai perso il sostegno. Ora guardo avanti con determinazione” “È un risultato storico, torna in Italia un bronzo molto importante”. Con queste parole Giacomo Perini, vogatore azzurro del CC Aniene, ha commentato a Sky Sport 24 la sentenza del TAS che ha ristabilito la classifica ufficiale della gara paralimpica di Parigi 2024. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it