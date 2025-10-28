Perini | La sentenza TAS è storica ora cresce la motivazione verso Los Angeles 2028
Il bronzo torna ufficialmente in Italia. Il vogatore azzurro a Sky Sport 24: “Un anno duro, ma mai perso il sostegno. Ora guardo avanti con determinazione” “È un risultato storico, torna in Italia un bronzo molto importante”. Con queste parole Giacomo Perini, vogatore azzurro del CC Aniene, ha commentato a Sky Sport 24 la sentenza del TAS che ha ristabilito la classifica ufficiale della gara paralimpica di Parigi 2024. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gli avvocati Silvia Masiero e Cesare Vanzetti, difensori di Erik Zorzi, commentano la sentenza di condanna all’ergastolo. Masiero: «Non possiamo decifrare quali sono stati i vari tasselli che la Corte d’Assise ha ritenuto importanti per agire in modo così "tranch - facebook.com Vai su Facebook
Perini riabbraccia il bronzo: accolto il ricorso al Tas - Il Tribunale Arbitrale dello Sport annulla la squalifica: l’azzurro paralimpico torna sul podio di Parigi 2024 ... Segnala altarimini.it
Giacomo Perini si riprende il bronzo di Parigi 2024: il TAS riscrive la storia del canottaggio paralimpico - Il Tribunale Arbitrale dello Sport riconosce la correttezza dell’atleta azzurro: Giacomo Perini torna sul podio dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 nella categoria PR1 M1x ... sport.virgilio.it scrive
Perini, il bronzo arriva dopo 14 mesi. Il Tas gli dà ragione: «Ora voglio l’oro» - Tanti ne ha dovuti aspettare per avere la sentenza Giacomo Perini escluso dalla classifica della finale PR1 M1x ... Riporta ilmessaggero.it