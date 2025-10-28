Perde l' orientamento mentre torna dal Santuario dell' Avvocata | salvato 26enne
Paura, questa sera, in Costiera Amalfitana, dove un turista di 26 anni, originario della Spagna, ha perso l'orientamento mentre rientrava dal Santuario della Madonna Avvocata a Maiori.I soccorsiIl giovane, spaventato, ha allertato i vigili del fuoco che si sono messi subito sulle sue tracce e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Perde l'orientamento per la nebbia e finisce in un canalone: escursionista recuperato al Picco dei Caprai https://ift.tt/YHNyRqI https://ift.tt/n1iCmaZ - X Vai su X
L'uomo aveva percorso 20 km perdendo l'orientamento. E' stato soccorso dagli agenti che lo hanno riaccompagnato, sano e salvo, a casa. - facebook.com Vai su Facebook