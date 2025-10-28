Perde l' orientamento mentre torna dal Santuario dell' Avvocata | salvato 26enne

Salernotoday.it | 28 ott 2025

Paura, questa sera, in Costiera Amalfitana, dove un turista di 26 anni, originario della Spagna, ha perso l'orientamento mentre rientrava dal Santuario della Madonna Avvocata a Maiori.I soccorsiIl giovane, spaventato, ha allertato i vigili del fuoco che si sono messi subito sulle sue tracce e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

