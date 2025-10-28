Perde il lavoro e inizia a spacciare | arrestato 53enne

SANT’AGNELLO, Napoli, 28 OTTOBRE 2025 – Aveva perso il lavoro e, in difficoltà economiche, aveva iniziato a spacciare per guadagnare qualche soldo. È quanto ha ammesso ai Carabinieri un uomo di 53 anni, incensurato, arrestato ieri sera a Sant’Agnello, nella penisola sorrentina. I militari della stazione locale lo hanno notato in Piazza Matteotti, nei pressi della stazione della Circumvesuviana, mentre si avvicinava a un gruppo di tossicodipendenti. Accortosi di essere osservato, l’uomo ha tentato di allontanarsi, ma è stato fermato e controllato. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato sei dosi di cocaina pronte per la vendita. 🔗 Leggi su Primacampania.it

