Perché un uomo ha pagato 270mila euro di optional per un'Aston Martin e se n'è liberato dopo 97 km

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Aston Martin Valkyrie Spider di Alejandro Roemmers è costata oltre 4 milioni di dollari, con 270mila euro di optional e appena 97 km percorsi. Il paradosso del lusso estremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

