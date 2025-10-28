Perché si sottolineano i libri? Psicologia di un gesto antico ma ancora attuale

Life&People.it Nel mondo iperconnesso della lettura digitale e dell’informazione istantanea, ci si potrebbe chiedere perché si sottolineano ancora i libri. Quel semplice tratto a matita resiste ancora come un gesto antico ma pur sempre attuale, carico di significati profondi. Non è solo un’abitudine scolastica o un modo per memorizzare, ma una forma di relazione viva tra il lettore e la pagina. Sottolineare significa fermarsi, scegliere, dare valore. È un atto intimo e selettivo che incide il testo, ma soprattutto che lascia un segno nella mente di chi s’immerge nella storia raccontata dal libro. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it