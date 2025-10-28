Perché Netflix sta infrangendo la sua regola numero uno per Stranger Things e KPop Demon Hunters

Netflix sta infrangendo la sua regola numero uno per Stranger Things e KPop Demon Hunters, ed ecco perché. Sebbene il servizio di streaming sia da tempo contrario alle distribuzioni cinematografiche su larga scala, una versione karaoke di KPop Demon Hunters è stata distribuita nelle sale cinematografiche USA per due giorni, dal 23 al 24 agosto, diventando il film numero uno al botteghino, e sarà riproposto nelle sale durante il weekend di Halloween. Inoltre, è stato recentemente rivelato che il finale di due ore di Stranger Things uscirà nelle sale la vigilia di Capodanno, lo stesso giorno in cui l’episodio sarà trasmesso in anteprima su Netflix. 🔗 Leggi su Cinefilos.it