Perché l'uragano Melissa è così pericoloso | impatto imminente sulla Giamaica possibile collasso totale

Nelle prossime ore la Giamaica sarà investita in pieno dal cuore dell'uragano Melissa, un mostro di categoria 5 con venti che soffiano a oltre 280 chilometri orari. L'esito sulle infrastrutture potrebbe essere catastrofico secondo il National Hurricane Center (NHC), con possibile "collasso totale". Si temono moltissime vittime. Ecco perché Melissa è così pericoloso. 🔗 Leggi su Fanpage.it