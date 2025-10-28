Perché l'uragano Melissa è così pericoloso | impatto imminente sulla Giamaica possibile collasso totale

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime ore la Giamaica sarà investita in pieno dal cuore dell'uragano Melissa, un mostro di categoria 5 con venti che soffiano a oltre 280 chilometri orari. L'esito sulle infrastrutture potrebbe essere catastrofico secondo il National Hurricane Center (NHC), con possibile "collasso totale". Si temono moltissime vittime. Ecco perché Melissa è così pericoloso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Uragano Melissa 232