Perché l'impegno di KTM in MotoGP è a rischio anche se la nuova proprietà ha evitato il fallimento

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fusione con Bajaj ha salvato KTM dal fallimento, ma la nuova proprietà annuncia tagli ai costi per il 50%: la MotoGP rischia di non essere più una priorità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

perch233 impegno ktm motogpPerché l’impegno di KTM in MotoGP è a rischio anche se la nuova proprietà ha evitato il fallimento - La fusione con Bajaj ha salvato KTM dal fallimento, ma la nuova proprietà annuncia tagli ai costi per il 50%: la MotoGP rischia di non essere più una ... fanpage.it scrive

KTM dichiara bancarotta, debiti per 3 miliardi di euro: cosa succede ora in MotoGP - Il colosso austriaco delle moto KTM, presente con due suoi team in MotoGP, ha dichiarato bancarotta a causa di debiti miliardari. Scrive fanpage.it

MotoGP, Sterlacchini e KTM si separano. Beier: "Lo ringrazio per questi 3 anni di lavoro" - Fabiano Sterlacchini e KTM non andranno avanti insieme: l'ingegnere italiano e la casa austriaca non hanno trovato l'intesa sul rinnovo e hanno deciso di chiudere la loro collaborazione dopo 3 anni di ... Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Impegno Ktm Motogp