Perché le talpe scavano le buche | a cosa servono e come proteggere i nostri giardini

Le talpe sono progettate per scavare e creare un'intricata rete di tunnel nel sottosuolo. Sono attratte da suoli morbidi, ricchi di nutrienti e lombrichi, per questo a volte arrivano anche nei nostri orti e nei nostri giardini. Per provare ad allontanarle senza far loro del male si possono usare diverse strategie, come repellenti naturali o dissuasori sonori.

