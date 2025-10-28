Perché le talpe scavano le buche | a cosa servono e come proteggere i nostri giardini

Le talpe sono progettate per scavare e creare un'intricata rete di tunnel nel sottosuolo. Sono attratte da suoli morbidi, ricchi di nutrienti e lombrichi, per questo a volte arrivano anche nei nostri orti e nei nostri giardini. Per provare ad allontanarle senza far loro del male si possono usare diverse strategie, come repellenti naturali o dissuasori sonori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

