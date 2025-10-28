Perché le 120 corse in più di Trenord per le Olimpiadi invernali rischiano di portare costi enormi e altri disagi

Trenord ha annunciato 120 corse in più al giorno che collegheranno Milano alla Valtellina durante le Olimpiadi invernali del 2026. Dario Balotta, esponente di Europa Verde, ha dichiarato a Fanpage.it come questa operazione potrebbe in realtà portare "costi enormi" e "più disagi", considerando le condizioni della linea ferroviaria lombarda e "l'utilizzo di tutto il personale aziendale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

