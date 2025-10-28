Perché i cani di Chernobyl sono diventati improvvisamente blu
A Chernobyl sono stati avvistati dei cani col pelo blu. Il video diventato virale sta generando allarme e preoccupazione, anche se gli animali sembrano attivi, curiosi e in salute. Non è la prima volta che succede e con tutta probabilità non c'entrano niente radiazioni o strane mutazioni genetiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Ho davvero bisogno del parere di voi padroni/e di cani perché a me sta cosa non é andata giù. Sono davvero curiosa di sapere come la pensate perché se io avessi un cane e mi succedesse una cosa del genere (io NON lo lascerei MAI senza guinzaglio in u - facebook.com Vai su Facebook
Perché i cani di Chernobyl sono diventati improvvisamente blu - zona di esclusione di Chernobyl, in Ucraina, diversi cani liberi discendenti diretti degli animali domestici lasciati ... Lo riporta fanpage.it
Il mistero dei cani blu di Chernobyl che lascia perplessi gli esperti - Nella zona di esclusione di Chernobyl, in Ucraina, sono stati avvistati diversi cani dal pelo blu acceso, un fenomeno tanto affascinante quanto inquietante che ha sorpreso le organizzazioni che si pre ... msn.com scrive
I cani di Chernobyl sono geneticamente distinti, ma secondo un nuovo studio non è colpa delle radiazioni - Un nuovo studio smentisce le ipotesi fatte in passato e apre nuovi interrogativi sull'evoluzione di questi cani unici ... Riporta fanpage.it