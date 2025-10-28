Perché i cani di Chernobyl sono diventati improvvisamente blu

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chernobyl sono stati avvistati dei cani col pelo blu. Il video diventato virale sta generando allarme e preoccupazione, anche se gli animali sembrano attivi, curiosi e in salute. Non è la prima volta che succede e con tutta probabilità non c'entrano niente radiazioni o strane mutazioni genetiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

perch233 cani chernobyl sonoPerché i cani di Chernobyl sono diventati improvvisamente blu - zona di esclusione di Chernobyl, in Ucraina, diversi cani liberi discendenti diretti degli animali domestici lasciati ... Lo riporta fanpage.it

perch233 cani chernobyl sonoIl mistero dei cani blu di Chernobyl che lascia perplessi gli esperti - Nella zona di esclusione di Chernobyl, in Ucraina, sono stati avvistati diversi cani dal pelo blu acceso, un fenomeno tanto affascinante quanto inquietante che ha sorpreso le organizzazioni che si pre ... msn.com scrive

I cani di Chernobyl sono geneticamente distinti, ma secondo un nuovo studio non è colpa delle radiazioni - Un nuovo studio smentisce le ipotesi fatte in passato e apre nuovi interrogativi sull'evoluzione di questi cani unici ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Cani Chernobyl Sono