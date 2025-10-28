Perché dovresti sempre portare a casa la cuffia per la doccia degli hotel
Avete sempre lasciato in hotel la cuffia per la doccia ricevuta nel kit di benvenuto della camera? Ecco per quale motivo non dovreste più farlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Perché dovresti usare il sacco nanna per il/la tu? piccol Il neonato grazie al sacco nanna si sente protetto, come se fosse nel grembo materno. Questo consente di dormire meglio e per la mamma, di non doversi svegliare a controllare se le copertine gli/le - facebook.com Vai su Facebook
Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna. - X Vai su X