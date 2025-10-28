Amazon è pronta a licenziare fino a 30.000 persone dei circa 350.000 impiegati interni all'azienda, poco meno del 10 per cento. Sono invece 1,55 milioni i dipendenti totali della multinazionale del commercio elettronico se si comprendono, oltre agli impiegati, anche chi lavora nei magazzini e chi effettua le consegne a domicilio direttamente per conto di Amazon. Il taglio del personale è stato confermato a Reuters da tre persone interne all'azienda (i portavoce dell'azienda hanno però rifiutato di commentare). I licenziamenti si sono resi necessari, secondo le fonti, per ridurre le spese cresciute, a dire dell'azienda, enormemente per le assunzioni eccessive dovute al picco di domande durante la pandemia e nei primi anni post pandemici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché Amazon ha deciso di licenziare 30.000 lavoratori