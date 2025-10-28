Perché a Francesca Fagnani hanno tagliato il vestito della prima puntata di Belve | Fuori luogo per il programma
Francesca Fagnani per la prima puntata della nuova edizione di Belve sceglie un elegante abito nero con un decoro molto particolare sul corpetto. Claudia Scutti, la stylist della conduttrice e giornalista, rivela a Fanpage.it alcuni dettagli del look. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Quel che si sta scatenando intorno a Francesca Albanese, dal punto di vista politico e mediatico, è francamente indecente. Indecente perché gli attacchi che si moltiplicano in questi giorni hanno il sapore dello sciacallaggio e della delegittimazione, il tutto con - facebook.com Vai su Facebook
Perché ho scelto di iniziare da Trento? Perché l’Auditorium Santa Chiara è il primo teatro in cui abbia mai suonato in tour (2640 tour ) e l’energia di questo luogo è pazzesca I biglietti della data zero stanno volando ? li trovi qui https://ticketone.it/ev - X Vai su X
Perché a Francesca Fagnani hanno “tagliato” il vestito della prima puntata di Belve: “Fuori luogo per il programma” - Francesca Fagnani per la prima puntata della nuova edizione di Belve sceglie un elegante abito nero con un decoro molto particolare sul corpetto ... fanpage.it scrive
Francesca Fagnani e le critiche sui social per aver ospitato Rita De Crescenzo a Belve: "Ha una storia drammatica alle spalle" - La nuova stagione di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, torna stasera, martedì 28 ottobre, con una puntata già al centro di accese discussioni sui social. Secondo corrieredellumbria.it
Francesca Fagnani, lo “scherzo” ad Antonella Clerici: poi sgancia la bomba su Maria De Filippi - Francesca Fagnani sorprende Antonella Clerici in diretta a "È sempre mezzogiorno" e la notizia bomba su Maria De Filippi a Belve. Riporta donnaglamour.it